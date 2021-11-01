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Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии

Украинский теннисист завершил выступление в Эккентале
Теннис ATP
1 ноября 17:38
Сачко взял первый сет, но затем отдал матч на старте «челленджера» в Германии
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел пробиться во второй круг турнира серии АТР Challenger Tour в Эккентале, Германия, проиграв румыну Мариусу Копилу – 6:2, 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час и 50 минут. За это время Сачко 3 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделала 11 эйсов, 3 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта.

Сачко на втором турнире кряду вылетает уже в первом круге. На прошлой неделе украинский теннисист проиграл на старте «челленджера» в Исманинге, Германия.

Первая и вторая ракетки Украины – Илья Марченко и Сергей Стаховский соответственно – на этой неделе отправились выступать на «челленджер» в Бергамо, Италия.

Сергей Остапенко
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