Сачко снялся с полуфинального матча турнира в Италии
Сачко зачехлил ракетку на челленджере в Австралии
Украинец уступил сопернику из Франции в двух сетах
Виталий Сачко / ФОТО: ATP
Во втором круге челленджера в Траралгоне (Австралия) Виталий Сачко (ATP 244) проиграл французу Жоффри Бланкано (ATP 235) со счетом 5:7, 6:7.
Матч продлился 123 минуты, в течение которых украинец подал четыре эйса против четырех у соперника. При этом, Сачко ни разу не допустил двойной ошибки.
Также Сачко реализовал два из пяти брейк-пойнтов против трех из восьми у Бланкано.
Напомним, ранее Сачко в первом круге выиграл у Патрика Фитцжеральда.
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