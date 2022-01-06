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Сачко зачехлил ракетку на челленджере в Австралии

Украинец уступил сопернику из Франции в двух сетах
Теннис ATP
07:48
Сачко зачехлил ракетку на челленджере в Австралии
Виталий Сачко / ФОТО: ATP

Во втором круге челленджера в Траралгоне (Австралия) Виталий Сачко (ATP 244) проиграл французу Жоффри Бланкано (ATP 235) со счетом 5:7, 6:7.

Матч продлился 123 минуты, в течение которых украинец подал четыре эйса против четырех у соперника. При этом, Сачко ни разу не допустил двойной ошибки.

Также Сачко реализовал два из пяти брейк-пойнтов против трех из восьми у Бланкано.

Напомним, ранее Сачко в первом круге выиграл у Патрика Фитцжеральда.


Карен Агабекян
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