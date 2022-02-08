Саккари: «Хочу стать лучшей версией самой себя»

Мария Саккари / фото - lt.formulatx.com

Седьмая ракетка мира Мария Саккари поделилась ожиданиями от нового сезона.

Саккари цитирует lt.formulatx.com:

Я верю, что могу добиться большего. Хочу стать лучшей версией самой себя. Есть много вещей, которых я хотела бы достичь, но не говорю о них открыто, потому что это личное. Могу лишь сказать, что буду работать изо всех сил, чтобы их достичь».