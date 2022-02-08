Саккари стала лицом всемирноизвестного дома моды
Саккари: «Хочу стать лучшей версией самой себя»
Греческая теннисистка рассказала о своем прогрессе
Мария Саккари / фото - lt.formulatx.com
Седьмая ракетка мира Мария Саккари поделилась ожиданиями от нового сезона.
Саккари цитирует lt.formulatx.com:
«Очень горжусь теми успехами и достижениями, которых мне удалось добиться в прошлом году. Это был прекрасный сезон, но никаких завышенных ожиданий я не испытываю. Уверена, что могу так же хорошо выступать в этом сезоне, возможно, даже еще лучше. Поэтому я не чувствую этого «синдрома второго сезона».
Я верю, что могу добиться большего. Хочу стать лучшей версией самой себя. Есть много вещей, которых я хотела бы достичь, но не говорю о них открыто, потому что это личное. Могу лишь сказать, что буду работать изо всех сил, чтобы их достичь».
Мария Саккари стала спортсменкой года в Греции.
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