Саккари уверенно переиграла Кудерметову в третьем круге Australian Open
Саккари стала лицом всемирноизвестного дома моды
Мария призналась, что невероятно счастлива получить такую привилегию
Мария Саккари / Фото: ИНСТАГРАМ
Восьмая ракетка мира, гречанка Мария Саккари
стала лицом всемирноизвестного модного дома Dior. Об этом теннисистка сообщила в Instagram.
«Для меня большая честь стать частью настолько престижного модного дома. Это реальная привилегия, и я невероятно счастлива быть связанной с брендом, который произвел революцию в мире женской моды».
Как сообщалось, ранее Саккари была признана спортсменкой года в Греции.
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