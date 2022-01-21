Саккари вышла в третий раунд Australin Open, где сыграет с россиянкой
Саккари уверенно переиграла Кудерметову в третьем круге Australian Open
Гречанка отдала своей сопернице лишь 5 геймов
08:59
Мария Саккари / Фото - greekreporterВосьмая ракетка мира, гречанка Мария Саккари в третьему раунде Australian Open обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счетом 4:6, 1:6.
За 1 час и 21 минуту матча Саккари четырежды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. В свою очередь, 32-й номер рейтинга WTA Кудерметова оформила два эйса и один брейк, дважды ошибившись при подаче.
После победы Саккари счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу гречанки.
В четвертом раунде Australian Open Саккари встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Ранее Барбора Крейчикова не без труда переиграла латвийку Елену Остапенко в матче третьего раунда Australian Open (2:6, 6:4, 6:4).
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