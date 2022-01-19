Саккари одержала трудовую победу на старте Australian Open
Саккари вышла в третий раунд Australin Open, где сыграет с россиянкой
Гречанка в двух сетах переиграла китаянку Жен
12:53
Фото: j48tennis.net
Восьмая ракетка мирового рейтинга Мария Саккари вышла в третий круг Australian Open, в двух сетах обыграв Синвэнь Жен (WTA, 108) 6:1, 6:4.
За полтора часа на корте гречанка сделала 3 эйса, реализовала 5 из 9-и брейк-поинтов при двух ошибках на подаче. Китаянка 8 раз подала навылет, сделала 1 брейк и допустила две «двойных». Теннисистки впервые провели очную встречу.
В следующем матче соперницей Саккари станет россиянка Вероника Кудерметова.
Напомним, что Элина Свитолина и Марта Костюк также пробились в третий раунд австралийского Шлема.
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