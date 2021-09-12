Самая юная чемпионка US Open: «Исполнилась моя мечта. Я засыпала с мыслями о победе»
Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану на пресс-конференции высказалась о победе на американском Шлеме. Слова британки приводит wtatennis.com:
Это мечта. Ты всегда представляешь себя празднующим победу, обнимающим каждого близкого. Это то, ради чего я всегда тяжело трудилась и к чему стремилась.
С каждым матчем я набирала уверенность во всех компонентах своей игры. И все это стало результатом финальной игры. Для того, чтобы в важнейшие моменты выигрывать очки, нужно было, чтобы сошлись воедино все, чему я научилась за последние 5 недель.
Думаю, что агрессивная в нужный момент игра позволила мне добиться успеха. Благодаря этому я не проиграла ни сета, несмотря на то, что все матчи были конкурентными.
Для меня было важно визуализировать все. Победные моменты, то, как я буду их праздновать с моей командой. Это все было в моей голове на протяжение нескольких ночей. Я засыпала с этими мыслям.
Напомним, что британка стала самой молодой победительницей турниров Большого Шлема.
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