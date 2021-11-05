Самсонова принесла России первое очко в полуфинале против США

Россиянка сумел совершить камбэк

Фото: пресс-служба турнира

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Людмила Самсонова принесла России первое очко в полуфинальном противостоянии против США, обыграв в трех сетах Слоан Стивенс – 1:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 57 минут. За это время Самсонова выполнила 1 подачу навылет, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, не ошибалась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Таким образом, счет в противостоянии Россия – США стал 1:0. Следующими на корт выйдут Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даниэль Коллинз (США).