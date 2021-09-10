Самые интересные факты о предстоящем финале US Open Радукану – Фернандес

Молодые теннисистки обновили сразу несколько рекордов

Фото: пресс-служба US Open

В финале US Open-2021 сенсационно сыграют 18-летняя Эмма Радукану из Великобритании и 19-летняя канадка Лейла Фернандес.

В полуфинале Радукану обыграла Марию Саккари.

Фернандес еще более неожиданно одолела вторую ракетку мира

Самые интересные факты об их матче:

- первый финал ТБШ между двумя несеяными игроками в Открытой эре, как у мужчин, так и у женщин;

- первый за 22 года финал мэйджора между тинейджерами. В 1999-м году Серена Уильямс (17) победила Мартину Хингис (18);

- обе – самые молодые финалистки ТБШ со времен Марии Шараповой, победившей в 17 лет на Wimbledon;

- Радукану – первый игрок в финале ТБШ из квалификации: ни у женщин, ни у мужчин ранее такого не удавалось никому;

- Фернандес по ходу турнира обыграла трех соперниц из топ-5: Наоми Осаку, Элину Свитолину и Арину Соболенко.