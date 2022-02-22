Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Теннис (3 события из 48) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Отменен
13:00 Тереза Мартинкова - Элина Свитолина 2:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Анастасия Потапова - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:45
Дикий гаджет
17:30
live
Международный турнир по вольной борьбе памяти И. Первачука. Прямая трансляция

Самый безумный матч 2022 года. Американский теннисист, несмотря на судороги, обыграл Димитрова

Стефан Козлов попал в основную сетку турнира как «лаки-лузер»
Теннис ATP
16:40
Самый безумный матч 2022 года. Американский теннисист, несмотря на судороги, обыграл Димитрова
Фото: ATP

Американский теннисист Стефан Козлов и бывшая третья ракетка мира Григор Димитров устроили настоящее шоу во время матча первого круга турнира серии ATP 500 в Акапулько.

Козлов, попавший в основную сетку как «лаки-лузер», неожиданно взял первую партию, выиграв тай-брейк со счетом 10:8. Во втором сете Козлов был близок к победе в матче, но при счете 5:3 в свою пользу, его начали беспокоить судороги. В итоге, Козлов уступил второй сет и, казалось, что на третий он даже не выйдет. Однако он вышел, выдал несколько потрясающих розыгрышей в ключевые моменты и выиграл матч.

Видеообзор матча Козлов – Димитров:

Во втором круге Козлов может встретиться с Рафаэлем Надалем.

Напомним, в первом раунде турнира в Акапулько был сыгран самый поздний матч в истории тенниса.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Григор Димитров

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Карлос Алькарас: «Не хочу, чтобы меня знали как приемника Надаля»
Карлос Алькарас: «Не хочу, чтобы меня знали как приемника Надаля»
ATP
18:05
Калинина пропустит еще один турнир WTA
Калинина пропустит еще один турнир WTA
WTA
17:33
Самый безумный матч 2022 года. Американский теннисист, несмотря на судороги, обыграл Димитрова
Самый безумный матч 2022 года. Американский теннисист, несмотря на судороги, обыграл Димитрова
ATP
16:40
Джокович прокомментировал свой первый матч в 2022 году
Джокович прокомментировал свой первый матч в 2022 году
ATP
13:43
На турнире в Акапулько состоялся самый поздний матч в истории тенниса
На турнире в Акапулько состоялся самый поздний матч в истории тенниса
ATP
13:11
ФТУ: «Из-за российской агрессии нам запретили проводить матч Кубка Дэвиса в Украине»
ФТУ: «Из-за российской агрессии нам запретили проводить матч Кубка Дэвиса в Украине»
Кубок Дэвиса
12:57
Без Стаховского. Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса
Без Стаховского. Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Барбадоса
Кубок Дэвиса
12:46
Джокович подтвердил, что пропустит «Мастерсы» Индиан-Уэллсе и Майами
Джокович подтвердил, что пропустит «Мастерсы» Индиан-Уэллсе и Майами
ATP
11:46
Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
ATP
11:01
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости