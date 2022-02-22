Самый безумный матч 2022 года. Американский теннисист, несмотря на судороги, обыграл Димитрова

Стефан Козлов попал в основную сетку турнира как «лаки-лузер»

Фото: ATP

Американский теннисист Стефан Козлов и бывшая третья ракетка мира Григор Димитров устроили настоящее шоу во время матча первого круга турнира серии ATP 500 в Акапулько.

Козлов, попавший в основную сетку как «лаки-лузер», неожиданно взял первую партию, выиграв тай-брейк со счетом 10:8. Во втором сете Козлов был близок к победе в матче, но при счете 5:3 в свою пользу, его начали беспокоить судороги. В итоге, Козлов уступил второй сет и, казалось, что на третий он даже не выйдет. Однако он вышел, выдал несколько потрясающих розыгрышей в ключевые моменты и выиграл матч.

Видеообзор матча Козлов – Димитров:

Во втором круге Козлов может встретиться с Рафаэлем Надалем.

Напомним, в первом раунде турнира в Акапулько был сыгран самый поздний матч в истории тенниса.