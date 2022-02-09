Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОна тяжело пережила смерть отца, думала завершить карьеру, но поехала в Пекин. И провалилась
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
матч-центр

Самый драматичный момент недели. Как дель Потро попрощался с теннисом

Аргентинец провел последний матч в профессиональной карьере
Теннис ATP
12:18
Самый драматичный момент недели. Как дель Потро попрощался с теннисом
Фото: Getty Images

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро объявил о завершении карьеры. Его последним матчем стала встреча первого круга турнира серии ATP 250 в Буэнос-Айресе против хорошего друга Федерико Дельбониса.

При счете 1:6, 3:5 не в свою пользу дель Потро не сдержал эмоции и разрыдался прямо на корте.

Видео момента, когда дель Потро расплакался:

Видеообзор матча против Дельбониса:

Дель Потро принял решение завершить карьеру из-за проблем с коленом, на котором ему за последние два с половиной года провели четыре операции.

После матча с Дельбонисом «Великан» признался, что у него еще есть небольшая надежда в будущем вернуться на корт:

«Сложно объяснить, как я чувствовал себя на корте. Эмоции переполняют. Атмосфера была безумная, трибуны были невероятными – это был один из лучших моих матчей перед зрителями. Не знаю, сыграю ли я еще раз – боли в колене были очень сильными. Но я буду стараться его вылечить и если у меня получится, то, наверное, попробую сыграть еще раз. Я всегда буду держать открытым окно для тенниса.

Будет ли еще матч в Рио, или нет – в любом случае я возьму паузу для того, чтобы вылечить колено и жить без боли, даже если я больше не смогу играть в теннис. Я хочу, чтобы мое тело было способно делать то, что я хочу, а не могу.

Эти дни я запомню навсегда. Нет места, где я был бы счастливее, чем здесь и потому я хотел сыграть здесь. Я смотрел этот турнир по телевизору в детстве и не мог найти лучшего места, чтобы завершить свою карьеру. Сегодня я отдавал себя без остатка до последнего розыгрыша и поэтому спокоен. Я завершил карьеру перед зрителями на корте, а не на пресс-конференции и навсегда запомню этот момент. Впервые мой матч смотрела моя мама и в какой-то миг мне показалось, что и мой отец был здесь».


Напомним, за свою карьеру дель Потро выиграл US Open-2009, Кубок Дэвиса-2016, а также дважды становился олимпийским призером (бронза Лондона-2012 и серебро Рио-2016). Его лучший результат в одиночном рейтинге ATP – третье место.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хуан Мартин Дель Потро

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры
Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры
Теннис ATP
07:25
Хуан Мартин Дель Потро хочет завершить карьеру уже в феврале
Хуан Мартин Дель Потро хочет завершить карьеру уже в феврале
Теннис ATP
06 февраля 11:50

Новости: Теннис

Самый драматичный момент недели. Как дель Потро попрощался с теннисом
Самый драматичный момент недели. Как дель Потро попрощался с теннисом
ATP
12:18
Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры
Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры
ATP
07:25
Халеп передумала нанимать тренера. Румынка уверена в себе
Халеп передумала нанимать тренера. Румынка уверена в себе
WTA
08 февраля 22:35
Снигур уверенно пробилась во второй раунд турнира ITF в Гренобле
Снигур уверенно пробилась во второй раунд турнира ITF в Гренобле
WTA
08 февраля 20:23
Саккари: «Хочу стать лучшей версией самой себя»
Саккари: «Хочу стать лучшей версией самой себя»
WTA
08 февраля 19:50
Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме
Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме
ATP
08 февраля 19:00
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
WTA
08 февраля 17:59
Глава WTA: «Недавнее интервью Пэн Шуай не снимает наших опасений»
Глава WTA: «Недавнее интервью Пэн Шуай не снимает наших опасений»
WTA
08 февраля 10:20
Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»
Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»
ATP
07 февраля 22:50
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Послесловие
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Olympics Пекин-2022
07 февраля 16:45
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Лига чемпионов. «Галатасарай» — «Дижон». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Галатасарай» — «Дижон». Видео трансляция
19:00
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
22:00
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Белый Барс». Видео трансляция
10 февраля 14:00
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — СК «Сокол». Видео трансляция
10 февраля 18:30
Кубок Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
10 февраля 19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 февраля 18:45
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
12 февраля 14:30
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
12 февраля 23:30
Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция
WEB
Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция
13 февраля 05:00
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
WEB
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
13 февраля 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
13 февраля 10:35
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
13 февраля 16:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
13 февраля 19:15
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
13 февраля 21:45