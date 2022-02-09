Самый драматичный момент недели. Как дель Потро попрощался с теннисом

Аргентинец провел последний матч в профессиональной карьере

Фото: Getty Images

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро объявил о завершении карьеры. Его последним матчем стала встреча первого круга турнира серии ATP 250 в Буэнос-Айресе против хорошего друга Федерико Дельбониса.

При счете 1:6, 3:5 не в свою пользу дель Потро не сдержал эмоции и разрыдался прямо на корте.

Видео момента, когда дель Потро расплакался:

Видеообзор матча против Дельбониса:

Дель Потро принял решение завершить карьеру из-за проблем с коленом, на котором ему за последние два с половиной года провели четыре операции.

После матча с Дельбонисом «Великан» признался, что у него еще есть небольшая надежда в будущем вернуться на корт:

«Сложно объяснить, как я чувствовал себя на корте. Эмоции переполняют. Атмосфера была безумная, трибуны были невероятными – это был один из лучших моих матчей перед зрителями. Не знаю, сыграю ли я еще раз – боли в колене были очень сильными. Но я буду стараться его вылечить и если у меня получится, то, наверное, попробую сыграть еще раз. Я всегда буду держать открытым окно для тенниса. Будет ли еще матч в Рио, или нет – в любом случае я возьму паузу для того, чтобы вылечить колено и жить без боли, даже если я больше не смогу играть в теннис. Я хочу, чтобы мое тело было способно делать то, что я хочу, а не могу. Эти дни я запомню навсегда. Нет места, где я был бы счастливее, чем здесь и потому я хотел сыграть здесь. Я смотрел этот турнир по телевизору в детстве и не мог найти лучшего места, чтобы завершить свою карьеру. Сегодня я отдавал себя без остатка до последнего розыгрыша и поэтому спокоен. Я завершил карьеру перед зрителями на корте, а не на пресс-конференции и навсегда запомню этот момент. Впервые мой матч смотрела моя мама и в какой-то миг мне показалось, что и мой отец был здесь».

Напомним, за свою карьеру дель Потро выиграл US Open-2009, Кубок Дэвиса-2016, а также дважды становился олимпийским призером (бронза Лондона-2012 и серебро Рио-2016). Его лучший результат в одиночном рейтинге ATP – третье место.