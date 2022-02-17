ATP оштрафовал Опелку в Далласе за то, что он не снял кепку во время церемонии награждения
Самый цепкий теннисист современности. Видео лучших розыгрышей
Порой создается ощущение, что очко у него выиграть невозможно
Фото: Fox Sports
Пресс-служба ATP опубликовала видео с лучшими розыгрышами в исполнении австралийского теннисиста Алекса де Минора.
23-летний де Минор занимает 32-е место в одиночном рейтинге ATP. За свою карьеру он выиграл пять турниров категории 250.
Напомним, ранее американского теннисиста оштрафовали за то, что он не снял кепку во время его чествования.
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