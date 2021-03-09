Сапронов собрал 102 издания «Кобзаря» Тараса Шевченко

Юрий Сапронов / Фото: facebook

Украинский бизнесмен и меценат в сфере тенниса Юрий Сапронов в день 207-летия со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко сообщил в Facebook, что за более чем 20 лет собрал 102 редких издания «Кобзаря».

По словам Сапронова, все книги он 9 марта 2011 года я решил их подарил Шевченковскому музею в Каневе.





Напомним, ранее официальный Twitter Украины скрестил Андрея и Тараса Шевченко.