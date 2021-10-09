Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»

100-я ракетка мира – о победе над чемпионкой «Шлема»

Александра Соснович / фото - Getty Images Белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала свою победу над чемпионкой US Open Эммой Радукану (6:2, 6:4) в матче второго круга Индиан-Уэллсе. Цитирует Саснович пресс-служба WTA. «Я понимала, что мне нужно выложиться на 100% и показать свой теннис. Я знала, что она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге. Так что я очень старалась. Мне просто хотелось насладиться этим матчем, ведь я люблю теннис. Это моя жизнь. Что касается встречи с Халеп, то я смотрела очень много ее матчей. Она настоящая чемпионка, и я рада сыграть с ней. Сейчас любая может победить любую, так что будет интересно». Напомним, Радукану также подвела итоги этого матча.

Михаил Рыбак