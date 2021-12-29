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Сборная Франции заменит австрийцев на ATP Cup

Турнир стартует 1 января
Теннис ATP
17:15
Сборная Франции заменит австрийцев на ATP Cup
Уго Умбер / Фото - lequipe.fr
Сборная Франции заменит команду Австрии на командном турнире ATP Cup. Об этом сообщает Krone

Французы выставят такой состав: Уго Умбер, Артур Риндеркнех, Эдуар Роже-Васслен и Фабрис Мартен

Команда Франции войдет в квартет B, где сыграет с Россией, Италией и Австралией.

ATP Cup стартует 1 января.

Отметим, что на сиднейском ATP Cup не требуется полная вакцинация в отличие от Australian Open, который пройдет в Мельбурне.
Владимир Кириченко
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