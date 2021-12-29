Джокович официально снялся с ATP Cup, который пройдет перед Australian Open
Сборная Франции заменит австрийцев на ATP Cup
Турнир стартует 1 января
Уго Умбер / Фото - lequipe.frСборная Франции заменит команду Австрии на командном турнире ATP Cup. Об этом сообщает Krone.
Французы выставят такой состав: Уго Умбер, Артур Риндеркнех, Эдуар Роже-Васслен и Фабрис Мартен.
Команда Франции войдет в квартет B, где сыграет с Россией, Италией и Австралией.
ATP Cup стартует 1 января.
Отметим, что на сиднейском ATP Cup не требуется полная вакцинация в отличие от Australian Open, который пройдет в Мельбурне.