Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
14:10
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Португалия - Венгрия

Сборная Украины огласила состав на матч с командой США

Встреча Кубка Билли Джин Кинг пройдет в середине апреля в Эшвиле
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
18 марта 18:29
Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Фото: ФТУ

Женская сборная Украины по теннису объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг с командой США.

Украины будет представлена Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Катариной Завацкой, а также сестрами Надеждой и Людмилой Киченок. Игры пройдут в Эшвиле, штат Южная Каролина, 15 и 16 апреля. Начало игрового дня – 13:00 по местному времени (19:00 по киевскому).

Напомним, что Украина находится на 24-м месте в рейтинге ITF.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (теннис) Элина Свитолина Марта Костюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Последняя украинка покинула крупный турнир в США
Последняя украинка покинула крупный турнир в США
Теннис WTA
13 марта 12:14
Свитолина уступила 122 ракетке в первом матче турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина уступила 122 ракетке в первом матче турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
12 марта 07:38
Костюк: «Ни один россиянин не поддержал. Их призыв «Нет войне» для меня кажется желанием, чтобы Украина сдалась»
Костюк: «Ни один россиянин не поддержал. Их призыв «Нет войне» для меня кажется желанием, чтобы Украина сдалась»
Теннис WTA
11 марта 16:42
«Я сказала, что наши родители будут в порядке». Две украинки сыграли невероятный матч в США, а после расплакались из-за войны
«Я сказала, что наши родители будут в порядке». Две украинки сыграли невероятный матч в США, а после расплакались из-за войны
Теннис WTA
11 марта 12:41
Костюк в тяжелейшем трехчасовом матче обыграла уроженку Одессы на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Костюк в тяжелейшем трехчасовом матче обыграла уроженку Одессы на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
11 марта 11:57
«Украина – ты сражаешься не одна». Свитолина и Стаховский записали видео для фонда в поддержку украинцев
«Украина – ты сражаешься не одна». Свитолина и Стаховский записали видео для фонда в поддержку украинцев
Теннис WTA
09 марта 17:50

Новости: Теннис

Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь детям Украины
Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь детям Украины
ATP
18 марта 18:57
Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Кубок Билли Джин Кинг
18 марта 18:29
Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах
Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах
ATP
18 марта 09:20
Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры
Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры
ATP
17 марта 23:05
Девушка Долгополова с ребенком попала под обстрел российских террористов
Девушка Долгополова с ребенком попала под обстрел российских террористов
ATP
17 марта 22:09
Джокович, Тим и Монфис сыграют на турнире в Белграде
Джокович, Тим и Монфис сыграют на турнире в Белграде
ATP
17 марта 10:30
«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку
«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку
ATP
16 марта 17:57
Муж Свитолиной обыграл Медведева и лишил россиянина звания первой ракетки мира
Муж Свитолиной обыграл Медведева и лишил россиянина звания первой ракетки мира
ATP
16 марта 08:48
Легенда мирового тенниса готов защищать Киев от российских террористов
Легенда мирового тенниса готов защищать Киев от российских террористов
ATP
15 марта 09:36
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Хоккей с мячом
12 марта 22:20
Все новости