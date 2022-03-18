Сборная Украины огласила состав на матч с командой США

Встреча Кубка Билли Джин Кинг пройдет в середине апреля в Эшвиле

Фото: ФТУ

Женская сборная Украины по теннису объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг с командой США.



Украины будет представлена Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Катариной Завацкой, а также сестрами Надеждой и Людмилой Киченок. Игры пройдут в Эшвиле, штат Южная Каролина, 15 и 16 апреля. Начало игрового дня – 13:00 по местному времени (19:00 по киевскому).

Напомним, что Украина находится на 24-м месте в рейтинге ITF.