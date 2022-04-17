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Сборная Украины проиграла решающий парный матч в противостоянии с командой США в Кубке Билли Джин Кинг

Людмила Киченок и Ястремская не справились с Мухаммад и Пегулой
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
10:30
Сборная Украины проиграла решающий парный матч в противостоянии с командой США в Кубке Билли Джин Кинг
Фото: Getty Images

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Даяна Ястремская уступили американскому дуэту Эйша Мухаммад и Джессика Пегула в решающем матче Кубка Билли Джин Кинг со счетом 7:6(5), 6:3.

После поражения от США сборная Украины будет играть 11-12 ноября в плей-офф за право вновь сыграть в раунде Qualifiers в 2023 году.

Рене Тер Велде
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Даяна Ястремская Людмила Киченок

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