Россия выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Сборная Украины расположилась в третьем десятке обновленного рейтинга ITF
Следующий соперник сине-желтых находится на четвертом месте
17:34
Фото: ФТУ
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный рейтинг лучших женских сборных команд.
Сборная Украины сохранила 24 место.
На первой позиции расположилась Австралия. Второе место занимает Франция, третье – Россия. Следующий соперник сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг США находится на четвертом месте.
Топ-10 лучших сборных планеты:
Матч США – Украина пройдет весной 2022 года. Команды будут сражаться за место в финале Кубка Билли Джинг Кинг.
Напомним, в этом году главные командные соревнования мира выиграла сборная России.
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