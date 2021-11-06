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Сборная Украины узнала соперника по квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг-2022

«Сине-желтая» команда сыграет против полуфиналиста текущего розыгрыша турнира
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
15:41
Сборная Украины узнала соперника по квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг-2022
Фото: ФТУ

Состоялась жеребьевка квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг-2022.

Сборная Украины получила в соперники национальную команду США. Встреча пройдет на выезде. В случае победы, украинки впервые в своей истории сыграют в финале, где оспорят главный трофей турнира.

Результаты жеребьевки: 

Австралия – Словакия, Франция – Италия, Германия – Казахстан, Чехия – Великобритания, Беларусь – Бельгия, Канада – Латвия, Испания – Нидерланды, Румыния – Польша.

США – полуфиналист этого розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, где их остановила команда России.

Напомним, в финал квалификации сборная Украины попала после уверенной победы над Японией.

 

Сергей Остапенко
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