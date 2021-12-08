Сборная Украины закончила год в четвертом десятке лучших команд мира
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала рейтинг лучших команд мира после завершения розыгрыша Кубка Дэвиса-2021.
Сборная Украины расположилась на 34 месте. «Сине-желтые» в этом году обыграли сборную Израиля и уступили сборной Норвегии в борьбе за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2022. Следующий соперник сборной Украины – Барбадос – закончил год на 56 позиции.
На первом месте расположилась сборная Хорватии, на втором – Франция, третьем – Испания. Действующие обладатели Кубка Дэвиса россияне восьмые.
1) Хорватия
2) Франция
3) Испания
4) Бельгия
5) США
6) Сербия
7) Канада
8) Россия
9) Германия
10) Италия
…
34) Украина
Напомним, многолетний лидер сборной Украины Сергей Стаховский завершил карьеру в национальной команде.
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