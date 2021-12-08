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Сборная Украины закончила год в четвертом десятке лучших команд мира

«Сине-желтые» не сумели выйти в квалификацию финала Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
16:46
Сборная Украины закончила год в четвертом десятке лучших команд мира
Фото: ФТУ

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала рейтинг лучших команд мира после завершения розыгрыша Кубка Дэвиса-2021.

Сборная Украины расположилась на 34 месте. «Сине-желтые» в этом году обыграли сборную Израиля и уступили сборной Норвегии в борьбе за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2022. Следующий соперник сборной Украины – Барбадос – закончил год на 56 позиции.

На первом месте расположилась сборная Хорватии, на втором – Франция, третьем – Испания. Действующие обладатели Кубка Дэвиса россияне восьмые.

1) Хорватия

2) Франция

3) Испания

4) Бельгия

5) США

6) Сербия

7) Канада

8) Россия

9) Германия

10) Италия

34) Украина

Напомним, многолетний лидер сборной Украины Сергей Стаховский завершил карьеру в национальной команде.

Сергей Остапенко
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