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Сборные Испании и Польши добыли вторые победы на ATP Cup

Национальные команды возглавляют группы A и D
Теннис ATP
08:31
Сборные Испании и Польши добыли вторые победы на ATP Cup
Камиль Майхшак / Фото: ATP Cup Twitter

ATP Cup

Группа A

Норвегия – Испания 0:3

Виктор Дурасович – Пабло Карреньо-Буста 3:6, 3:6

Каспер Рууд – Роберто Баутиста-Агут 4:6, 6:7

Лукас Лиллеенген / Андрея Петрович – Алехандро Давидович-Фокина / Педро Мартинес-Портеро 4:6, 1:6

Группа D

Польша – Грузия 3:0

Камиль Майхшак – Александре Бакши 6:1, 6:1

Хуберт Хуркач – Александр Метревели 6:7, 6:3, 6:1

Шимон Вальков / Ян Зелински – Александре Бакши / Зура Ткемаладзе 6:7, 6:2, 10:6

Результаты первого тура ATP Cup.

Олег Шумейко-младший
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