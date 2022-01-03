Россия обыграла Францию, а Великобритания одолела Германию на старте ATP Cup
Сборные Испании и Польши добыли вторые победы на ATP Cup
Национальные команды возглавляют группы A и D
Камиль Майхшак / Фото: ATP Cup Twitter
ATP Cup
Группа A
Норвегия – Испания 0:3
Виктор Дурасович – Пабло Карреньо-Буста 3:6, 3:6
Каспер Рууд – Роберто Баутиста-Агут 4:6, 6:7
Лукас Лиллеенген / Андрея Петрович – Алехандро Давидович-Фокина / Педро Мартинес-Портеро 4:6, 1:6
Группа D
Польша – Грузия 3:0
Камиль Майхшак – Александре Бакши 6:1, 6:1
Хуберт Хуркач – Александр Метревели 6:7, 6:3, 6:1
Шимон Вальков / Ян Зелински – Александре Бакши / Зура Ткемаладзе 6:7, 6:2, 10:6
Результаты первого тура ATP Cup.
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