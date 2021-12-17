Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет

Бывшие первые ракетки мира сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби
Теннис ATP
07:24
Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет
Фото: Getty Images

Сегодня, 17 ноября, на выставочном турнире в Абу-Даби Рафаэль Надаль сыграет против Энди Маррея.

Этот матч станет первым очных для за последние пять с половиной лет. В предыдущий раз теннисисты встречались 7 мая 2016 года в полуфинале Masters в Мадрид и тогда победу одержал британец (7:5, 6:4).

Тем не менее, в личных встречах уверенно ведет Надаль со счетом 17:10. Вероятно, самая драматичная встреча между ними состоялась в 2010 году в полуфинале Итогового турнира.

Видеообзор матча:

В рейтинге АТР испанец занимает 6 место, Маррей – 134. 

Ориентировочное начало матча Надаль – Маррей 17:00 по киевскому времени.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энди Маррей Рафаэль Надаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
Теннис ATP
20:19
Маррей – о матче против Надаля: «Это то, что мотивирует меня»
Маррей – о матче против Надаля: «Это то, что мотивирует меня»
Теннис ATP
09:00
Надаль: «Я знаю, что вернуться будет нелегко, сейчас у меня нет больших ожиданий»
Надаль: «Я знаю, что вернуться будет нелегко, сейчас у меня нет больших ожиданий»
Теннис ATP
16 декабря 20:30
Маррей обыграл своего грозного соотечественника в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Следующий – Надаль
Маррей обыграл своего грозного соотечественника в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Следующий – Надаль
Теннис ATP
16 декабря 19:41
Надаль – об участии на Australian Open: «У меня мало соревновательной практики перед таким напряженным турниром»
Надаль – об участии на Australian Open: «У меня мало соревновательной практики перед таким напряженным турниром»
Теннис Grand Slam
16 декабря 16:21
Эксперт: «Маррей может вернуться в топ-10 рейтинга»
Эксперт: «Маррей может вернуться в топ-10 рейтинга»
Теннис ATP
16 декабря 11:18

Новости: Теннис

Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
Маррей победил Надаля в полуфинале турнира в Абу-Даби
ATP
20:19
Циципас – о развязке сезона в Формуле-1: «Я был шокирован!»
Циципас – о развязке сезона в Формуле-1: «Я был шокирован!»
ATP
16:08
Известно, на каком турнире состоится возвращение Дель Потро
Известно, на каком турнире состоится возвращение Дель Потро
ATP
14:24
Халеп – автор лучшего удара года в WTA-туре
Халеп – автор лучшего удара года в WTA-туре
WTA
13:58
Анна Познихиренко пробилась в полуфинал челленджера в Анталии
Анна Познихиренко пробилась в полуфинал челленджера в Анталии
WTA
13:24
Маррей – о матче против Надаля: «Это то, что мотивирует меня»
Маррей – о матче против Надаля: «Это то, что мотивирует меня»
ATP
09:00
Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет
Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет
ATP
07:24
Федерер 19-й раз кряду был удостоен награды ATP. Швейцарец – любимчик болельщиков
Федерер 19-й раз кряду был удостоен награды ATP. Швейцарец – любимчик болельщиков
ATP
16 декабря 22:14
Стаховский может завершить выступления в одиночном разряде после Australian Open
Стаховский может завершить выступления в одиночном разряде после Australian Open
ATP
16 декабря 20:41
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
135
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
136
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости

Анонсы

Команда Шевченко снова горит. «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Команда Шевченко снова горит. «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
19:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
21:45
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
WEB
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
18 декабря 05:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
18 декабря 14:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
18 декабря 16:00
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
18 декабря 20:30
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
18 декабря 21:30
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
WEB
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
18 декабря 22:30
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
WEB
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
18 декабря 23:30
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
19 декабря 05:30
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
WEB
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
19 декабря 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45