Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет

Бывшие первые ракетки мира сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби

Фото: Getty Images Сегодня, 17 ноября, на выставочном турнире в Абу-Даби Рафаэль Надаль сыграет против Энди Маррея. Этот матч станет первым очных для за последние пять с половиной лет. В предыдущий раз теннисисты встречались 7 мая 2016 года в полуфинале Masters в Мадрид и тогда победу одержал британец (7:5, 6:4). Тем не менее, в личных встречах уверенно ведет Надаль со счетом 17:10. Вероятно, самая драматичная встреча между ними состоялась в 2010 году в полуфинале Итогового турнира. Видеообзор матча: В рейтинге АТР испанец занимает 6 место, Маррей – 134. Ориентировочное начало матча Надаль – Маррей 17:00 по киевскому времени.

Сергей Остапенко