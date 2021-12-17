Маррей обыграл своего грозного соотечественника в 1/4 финала турнира в Абу-Даби. Следующий – Надаль
Сегодня Маррей и Надаль проведут первый очный матч за последние пять с половиной лет
Бывшие первые ракетки мира сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби
Фото: Getty Images
Сегодня, 17 ноября, на выставочном турнире в Абу-Даби Рафаэль Надаль сыграет против Энди Маррея.
Этот матч станет первым очных для за последние пять с половиной лет. В предыдущий раз теннисисты встречались 7 мая 2016 года в полуфинале Masters в Мадрид и тогда победу одержал британец (7:5, 6:4).
Тем не менее, в личных встречах уверенно ведет Надаль со счетом 17:10. Вероятно, самая драматичная встреча между ними состоялась в 2010 году в полуфинале Итогового турнира.
Видеообзор матча:
В рейтинге АТР испанец занимает 6 место, Маррей – 134.
Ориентировочное начало матча Надаль – Маррей 17:00 по киевскому времени.
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