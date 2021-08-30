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Сегодня три украинки начнут свой путь на US Open

Свитолина накануне последнего турнира Большого Шлема в сезоне выиграла первое соревнование в 2021-м
Теннис Grand Slam
17:22
Сегодня три украинки начнут свой путь на US Open
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Сегодня, 30 августа, три украинки начнут свой путь в основной сетке US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 5), которая накануне последнего турнира Большого Шлема в сезоне выиграла первый титул в 2021-м году, в первом круге сыграет с канадкой Ребеккой Марино (WTA, 175). Это будет первая официальная встреча теннисисток. Начало – около 18:00 по киевскому времени.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA, 51) на старте американского Шлема встретится с немкой Анжелик Кербер (WTA, 17). Счет в личных встречах 1:0 в пользу украинки. Начало матча запланировано на 20:00.

Закрывать выступление украинок в первый день будет Ангелина Калинина (WTA, 76). Путевку во второй раунд турнира украинка оспорит с египтянкой Майяр Шериф (WTA, 96). Ангелина в единственном матче с Майяр победила в двух сетах в финале турнира в Монпелье. Старт матча – в районе 21:30.

Напомним, что завтра первый матч US Open-2021 сыграет Марта Костюк.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина

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