Ястремская: «Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и пытаюсь быть терпеливой и спокойной»
Сегодня Ястремская сразится с Вондрушовой за путевку в полуфинал турнира в Дубае
Начало матча – не ранее 18:30
Даяна Ястремская / фото - Getty Images
В четверг, 17 февраля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №146) сыграет в четвертьфинале турнира WTA в Дубае, ОАЭ.
Соперницей украинки в матче станет чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№38 WTA). Начало матча – не ранее 18:30.
Ранее теннисистки дважды встречались на кортах WTA. Счет в личных встречах 1:1.Напомним, в предыдущем круге Ястремская неожиданно победила третью ракетку мира.
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