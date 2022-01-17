Сенсации не произошло. Калинина проиграла Пегуле в первом круге Australian Open

Украинка выиграла первый сет, но проиграла следующие два

Ангелина Калинина / Фото: j48tennis

В первом круге Australian Open украинка Ангелина Калинина (WTA 49) проиграла американке Джессике Пегуле (WTA 21) со счетом 6:4, 6:7, 5:7.



Матч продлился 2 часа 53 минуты, в течение которых Калинина подала два эйса против пяти у соперницы. При этом, Ангелина допустила шесть двойных ошибок, тогда как у Пегулы их было четыре.

Также Калинина реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов против 4 из 17 у соперницы.

Напомним, ранее во второй круг Australian Open прошли Элина Свитолина и Марта Костюк. Еще одна украинка Даяна Ястремская снялась со своего матча с американкой Мэдисон Бренгл.