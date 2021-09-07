Сенсационная Фернандес в невероятном матче обыграла Свитолину и вышла в полуфинал US Open

Украинка проявила бойцовский хараткер, но все же уступила на тай-брейке

Лейла Фернандес / Фото: Twitter WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свой путь на US Open. Пятая ракетка мирового рейтинга уступила 19-летней Лейле Фернандес (WTA, 73), которая сотворила очередную сенсацию.



Матч растянулся почти на два с половиной часа. В первом сете единственный брейк сделала канадка, чего ей хватило для победы в стартовой партии – 6:3.

Во втором сете уже Элина вернулась в игру и после двух реализованных брейк-поинтов вела 5:1. Последующие два гейма выиграла Фернандес, но украинке удалось повторить счет первого сета, но уже в свою пользу.

В решающем сете теннисистки поочередно выиграли несколько геймов на чужой подаче, но украинка под конец сета оказалась в роли отстающей – 2:5. Но Свитолина вновь проявила упорство, и сделала брейк на заказ. Исход матча решался на тай-брейке, который для нашей теннисистки со старта не задался – после первых пяти розыгрышей 1:4 в пользу канадки.

И вновь Элине удалось вернуться в игру. Забрав 8-й розыгрыш, украинка восстановила паритет – 4:4. Но все же удача чуть больше улыбнулась Фернандес – 7:5 на тай-брейке и 19-летняя канадка в полуфинале US Open.

Напомним, что в мужском турнире первым участником 1/2 финала стал Даниил Медведев.