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Сенсационный украинец упустил победу в финале турнира в Анталье

Олег Приходько выиграл первый сет, а во втором вел с брейком
Теннис ATP
12:19
Сенсационный украинец упустил победу в финале турнира в Анталье
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Олег Приходько не сумел стать чемпионом грунтового турнира серии АТР Challenger Tour в Анталье, Турция, уступив в финале представителю России Евгению Тюрневу – 6:3, 4:6, 4:6.

24-летний украинец сделал быстрый брейк в стартовой партии, после чего довел ее до победы. Второй сет Приходько также начал с брейка, однако сразу же отдал свою подачу, а затем и вовсе уступил в сете.

В решающей партии украинец сумел отыграться со счета 1:4, но после этого снова отдал свою подачу в момент, когда это грозило поражением в матче.

Всего теннисисты провели на корте 2 часа и 7 минут. За это время Приходько не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки, а также выиграл 4 гейма на приеме. В свою очередь Тюрнев сделал 3 эйса, 8 раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 5 брейк-поинтов.

Приходько впервые сыграл в основной сетке «челленджера» и провел лучший турнира в карьере. С новой недели он займет 546 место в одиночном рейтинге АТР – личный рекорд. В основу турнира в Анталье теннисист попал как «лаки-лузер».

Напомним, в парном турнире чемпионом стал Алексей Крутых.

Сергей Остапенко
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