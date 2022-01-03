Сенсация! Квитова перед Australian Open проиграла 263-й ракетке мира

Чешская теннисистка неудачно начала новый сезон

Фото: Getty Images

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема Петра Квитова проиграла 263-й ракетке мира Присцилле Хон на старте соревнований серии WTA 500 в Аделаиде, (Австралия) – 7:6(4), 5:7, 2:6.

Матч продолжался 2 часа и 21 минуту. За это время Квитова выполнила 9 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 1 гейм на приеме. Ее соперница сделала 8 эйсов, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Видеообзор матча:

Для большинства топовых теннисисток турнир в Аделаиде является подготовительным перед первым мэйджором сезона – Australian Open, который стартует 17 января.

Напомним, в Аделаиде также выступит украинка Элина Свитолина. Она накануне узнала имя первой соперницы.