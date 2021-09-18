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Сенсация в Люксембурге. 18-летняя Таусон переиграла Вондроушову в полуфинале турнира

Теперь датчанку ожидает экзамен в лице Остапенко

Теннис WTA
18 сентября 19:56
Сенсация в Люксембурге. 18-летняя Таусон переиграла Вондроушову в полуфинале турнира
Клара Таусон / Фото - tennisworldusa
70-я ракетка мира, датская теннисистка Клара Таусон вышла в финал турнира в Люксембурге, неожиданно переиграв чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

За 2 часа 5 минут матча 18-летняя Таусон оформила четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 35-й номер рейтинга WTA Вондроушова четырежды брала подачу оппонентки, сделала пять эйсов и две двойные ошибки. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток. 

В финальном матче BGL Luxembourg Open Таусон встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Накануне украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с турнира серии WTA-250 в Портороже (Словения).
Владимир Кириченко
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Новости: Теннис

Сенсация в Люксембурге. 18-летняя Таусон переиграла Вондроушову в полуфинале турнира
Сенсация в Люксембурге. 18-летняя Таусон переиграла Вондроушову в полуфинале турнира
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