Цуренко уступила Саснович в первом раунде турнира в Люксембурге
Сенсация в Люксембурге. 18-летняя Таусон переиграла Вондроушову в полуфинале турнира
Теперь датчанку ожидает экзамен в лице Остапенко
Клара Таусон / Фото - tennisworldusa70-я ракетка мира, датская теннисистка Клара Таусон вышла в финал турнира в Люксембурге, неожиданно переиграв чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
За 2 часа 5 минут матча 18-летняя Таусон оформила четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 35-й номер рейтинга WTA Вондроушова четырежды брала подачу оппонентки, сделала пять эйсов и две двойные ошибки.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В финальном матче BGL Luxembourg Open Таусон встретится с латвийкой Еленой Остапенко.
Накануне украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с турнира серии WTA-250 в Портороже (Словения).
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