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«Сердце льва! Уважаю твою храбрость!» Стаховский – Горуне

Совместное фото украинских спортсменов, защищающих Украину от рашистов
Теннис
10:38
«Сердце льва! Уважаю твою храбрость!» Стаховский – Горуне
Сергей Стаховский

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский на своей странице в Instagram опубликовал селфи с титулованным каратистом Станиславом Горуной. Отметим, что оба спортсмена сейчас обороняют нашу страну от российских оккупантов:

«Я всегда был благодарен за возможность встретиться с великими чемпионами! Я очень горжусь тем, что у некоторых из них сердце льва. Стас Горуна, глубоко уважаю твою храбрость. Чемпион мира по каратэ защищает нашу страну в ВСУ, пока мы занимаемся доставкой снаряжения в нашу часть.»

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал обращение гимнастки Лилии Подкопаевой с призывом помочь Украине.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: XSPORT
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Теги

Сергей Стаховский Cтанислав Горуна

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