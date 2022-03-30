«Сердце льва! Уважаю твою храбрость!» Стаховский – Горуне
Совместное фото украинских спортсменов, защищающих Украину от рашистов
10:38
Сергей Стаховский
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский на своей странице в Instagram опубликовал селфи с титулованным каратистом Станиславом Горуной. Отметим, что оба спортсмена сейчас обороняют нашу страну от российских оккупантов:
«Я всегда был благодарен за возможность встретиться с великими чемпионами! Я очень горжусь тем, что у некоторых из них сердце льва. Стас Горуна, глубоко уважаю твою храбрость. Чемпион мира по каратэ защищает нашу страну в ВСУ, пока мы занимаемся доставкой снаряжения в нашу часть.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал обращение гимнастки Лилии Подкопаевой с призывом помочь Украине.
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