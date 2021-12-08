Легендарная Серена Уильямс сыграет на Australian Open – 2022
Серена Уильямс: «Физически я не готова выступать на Australian Open»
Американка прокомментировала свое решение пропустить турнир
10:10
Серена Уильямс / фото - tennishead.net
Именитая американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала решение пропустить Australian Open-2022.
Цитирует Уильямс портал ausopen.com:
«Это всегда непростое решение, но физически я не готова выступать. Мельбурн – один из моих любимых городов, и я всегда с радостью выступаю на Australian Open. Буду скачать по болельщикам, но мне не терпится вернуться и бороться на высочайшем уровне».
Серена Уильямс поделилась новостями о своей реабилитации.
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