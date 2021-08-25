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Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021
Американка испытывает проблемы со здоровьем
14:38
Серена Уильямс / Фото: Tennishead
Победительница 23-х турниров Grand Slam Серена Уильямс
отказалась от участия в US Open. Об этом сообщили организаторы турнира.
По словам Уильямс, у нее проблемы с бедром, которое она травмировала на Wimbledon.
«Тщательно все обдумав и послушав советы своих врачей, я решила сняться с US Open, чтобы дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра».
Напомним, ранее Уильямс отказалась от выступлений на Олимпийских играх в Токио.
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