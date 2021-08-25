Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021

Американка испытывает проблемы со здоровьем





Серена Уильямс / Фото: Tennishead

Победительница 23-х турниров Grand Slam Серена Уильямс отказалась от участия в US Open. Об этом сообщили организаторы турнира.



По словам Уильямс, у нее проблемы с бедром, которое она травмировала на Wimbledon.

«Тщательно все обдумав и послушав советы своих врачей, я решила сняться с US Open, чтобы дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра».

Напомним, ранее Уильямс отказалась от выступлений на Олимпийских играх в Токио.