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Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021

Американка испытывает проблемы со здоровьем

Теннис Grand Slam
14:38
Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021
Серена Уильямс / Фото: Tennishead

Победительница 23-х турниров Grand Slam Серена Уильямс отказалась от участия в US Open. Об этом сообщили организаторы турнира.

По словам Уильямс, у нее проблемы с бедром, которое она травмировала на Wimbledon.

«Тщательно все обдумав и послушав советы своих врачей, я решила сняться с US Open, чтобы дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра».

Напомним, ранее Уильямс отказалась от выступлений на Олимпийских играх в Токио.

Карен Агабекян
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US Open Серена Уильямс

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