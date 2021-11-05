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Серена Уильямс: «Планирую сыграть на Australian Open»

Теннисистка восстанавливается после травмы бедра
Теннис Grand Slam
19:56
Серена Уильямс: «Планирую сыграть на Australian Open»
Серена Уильямс / фото - Getty Images

Победительница 23-х турниров Grand Slam Серена Уильямс рассказала о возможном возвращении на корт. В интервью порталу UPI американка рассказала о своей травме, из-за которой снялась с US Open, а также заявила что планирует сыграть на Australian Open.

«Бедру уже лучше. На восстановление уходит много времени, но я восстанавливаюсь. Планирую сыграть на Australian Open.

Было обидно пропускать US Open. Старалась восстановиться, но не успела».

Напомним, из-за травмы Уильямс отказалась от выступлений на Олимпийских играх в Токио.
Источник: GoTennis
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Australian Open Серена Уильямс

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