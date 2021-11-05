WTA не будет запрещать невакцинированным теннисисткам учувствовать на Australian Open
Серена Уильямс: «Планирую сыграть на Australian Open»
Теннисистка восстанавливается после травмы бедра
19:56
Серена Уильямс / фото - Getty Images
Победительница 23-х турниров Grand Slam Серена Уильямс рассказала о возможном возвращении на корт. В интервью порталу UPI американка рассказала о своей травме, из-за которой снялась с US Open, а также заявила что планирует сыграть на Australian Open.
«Бедру уже лучше. На восстановление уходит много времени, но я восстанавливаюсь. Планирую сыграть на Australian Open.Напомним, из-за травмы Уильямс отказалась от выступлений на Олимпийских играх в Токио.
Было обидно пропускать US Open. Старалась восстановиться, но не успела».
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