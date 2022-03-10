Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»

песков и Навка / Фото: instagram.com/tatiana_navka

Сестра капитана мужской сборной Украины Андрея Медведева Наталья Медведева в своем Facebook обратилась к титулованной фигуристке Татьяне Навке, супругом которой является пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков:



В Киеве, вас встречали прямо у трапа самолета, искали карточку для интернета, потому что вы не могли и дня без него прожить, вы были у нас дома гостями, ели сырники, приготовленные моей мамой играли с моими детьми в теннис… Сегодня идет 11й день войны.., сплошного АДА! где ваша страна разрушила мой дом!,и не только мой, убивает моих друзей, детей и мирных жителей всей МОЕЙ СТРАНЫ!!!

Вы разлучили нас с братом и сыном, моя мама плачет ежедневно и мы молимся только об одном, чтобы у всех было завтра! Ты сама мать, у тебя же двое детей! Счет идет на ТЫСЯЧИ жизней ежедневно! Трупы русских солдат, многих совсем пацанами сжигают в переездных крематориях, а вы все также врете всем и даже не в состоянии признать, что вы НЕЛЮДИ! и это не спецоперация! а жесточайшая, бесчеловечная война!!!

И твой муж, один из самых главных в этом виновник! На ваших руках кровь тысячи людей и как ты и твои дети будут с этим жить покажет время. Презрение – это все, что к вам можно испытывать. Слава Украине и низкий поклон нашим воинам!!!