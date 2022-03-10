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Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»

Тысячи людей погибает ни за что…
Теннис
08 марта 17:00
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
песков и Навка / Фото: instagram.com/tatiana_navka

Сестра капитана мужской сборной Украины Андрея Медведева Наталья Медведева в своем Facebook обратилась к титулованной фигуристке Татьяне Навке, супругом которой является пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков:

Несколько лет назад, мы были друзьями… ты приезжала в Киев со своей дочерью Сашей на турнир, мы ходили на ваши Ледниковые шоу за кулисы и общались на одном языке, как спортсмены уважающие достижения друг друга.

В Киеве, вас встречали прямо у трапа самолета, искали карточку для интернета, потому что вы не могли и дня без него прожить, вы были у нас дома гостями, ели сырники, приготовленные моей мамой играли с моими детьми в теннис… Сегодня идет 11й день войны.., сплошного АДА! где ваша страна разрушила мой дом!,и не только мой, убивает моих друзей, детей и мирных жителей всей МОЕЙ СТРАНЫ!!!

Вы разлучили нас с братом и сыном, моя мама плачет ежедневно и мы молимся только об одном, чтобы у всех было завтра! Ты сама мать, у тебя же двое детей! Счет идет на ТЫСЯЧИ жизней ежедневно! Трупы русских солдат, многих совсем пацанами сжигают в переездных крематориях, а вы все также врете всем и даже не в состоянии признать, что вы НЕЛЮДИ! и это не спецоперация! а жесточайшая, бесчеловечная война!!!

И твой муж, один из самых главных в этом виновник! На ваших руках кровь тысячи людей и как ты и твои дети будут с этим жить покажет время. Презрение – это все, что к вам можно испытывать. Слава Украине и низкий поклон нашим воинам!!!

С предложением о финансовой и не только поддержке Украины к Сергею Стаховскому обратился Новак Джокович.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 31)

Теги

Наталья Медведев

Комментарии 5

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10 марта 2022г. 11:57
И это ещё мягко сказано!
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10 марта 2022г. 10:06
Они надеятся найти новый остров и там спрятаться. Нелюди.
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10 марта 2022г. 09:26
супермен  в полон не брати, бо вони брешуть. СЛАВА Україні!!!
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10 марта 2022г. 01:01
Слава Україні!А Росії навіки будь проклятою,нехай сторицею їй вернеться те горе та лихо,що вона заподіяла Україні.
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10 марта 2022г. 00:32
👍👍👍💛💙🇺🇦
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