Надежда Киченок выиграла в растянувшемся на два дня матче и вышла в полуфинал турнира в США
Сестры Киченок сыграют друг против друга за титул в США
Соперницы Надежды и Олару по полуфиналу снялись с матча
Надежда Киченок и Олару / Фото: j48tennis.net
Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару вышли в финал турнира серии WTA250 в Чикаго, США.
Украино-румынская пара после четвертьфинальной встречи, растянувшейся на два дня, на отказе чешского дуэта Терезы Мартинцовой и Маркеты Вондроушовой вышли в решающий матч соревнований.
Напомним, что в мате за титул Надежда сыграет против сестры Людмилы Киченок.
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