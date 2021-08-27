Сестры Киченок сыграют друг против друга за титул в США

Соперницы Надежды и Олару по полуфиналу снялись с матча

Надежда Киченок и Олару / Фото: j48tennis.net

Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару вышли в финал турнира серии WTA250 в Чикаго, США.



Украино-румынская пара после четвертьфинальной встречи, растянувшейся на два дня, на отказе чешского дуэта Терезы Мартинцовой и Маркеты Вондроушовой вышли в решающий матч соревнований.

Напомним, что в мате за титул Надежда сыграет против сестры Людмилы Киченок.