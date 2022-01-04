Германия, благодаря победе Зверева, одержала победу над США на ATP Cup
Шаповалов и Оже-Альяссим принесли победу Канаде на британцами на ATP Cup
Команды имеют равно количество побед на турнире
Денис Шаповалов / Фото - ATP CupСборная Канады с большими трудностями переиграла команду Великобритании в матче группового раунда командного турнира ATP Cup.
В первом поединке Денис Шаповалов без шансов проиграл Даниэлю Эвансу со счетом 4:6, 4:6
Во втором матче Феликс Оже-Альяссим обыграл Кэмерона Норри – 7:6(4), 6:3
В парном поединке Оже-Альяссим и Шаповалов уверенно переиграли Джейми Маррея и Джо Сэлисбери со счетом 6:4, 6:1.
Отметим, что обе команды имеют равно количество побед на турнире.
Ранее сборная Германии выиграла матч у команды США (2:1).
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