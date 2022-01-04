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Шаповалов и Оже-Альяссим принесли победу Канаде на британцами на ATP Cup

Команды имеют равно количество побед на турнире
Теннис ATP
14:54
Шаповалов и Оже-Альяссим принесли победу Канаде на британцами на ATP Cup
Денис Шаповалов / Фото - ATP Cup
Сборная Канады с большими трудностями переиграла команду Великобритании в матче группового раунда командного турнира ATP Cup.

В первом поединке Денис Шаповалов без шансов проиграл Даниэлю Эвансу со счетом 4:6, 4:6

Во втором матче Феликс Оже-Альяссим обыграл Кэмерона Норри – 7:6(4), 6:3

В парном поединке Оже-Альяссим и Шаповалов уверенно переиграли Джейми Маррея и Джо Сэлисбери со счетом 6:4, 6:1.

Отметим, что обе команды имеют равно количество побед на турнире.

Ранее сборная Германии выиграла матч у команды США (2:1).
Владимир Кириченко
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Теги

Даниэль Эванс Денис Шаповалов ATP Cup Феликс Оже-Альяссим Кэмерон Норри Джейми Маррей

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