Шаповалов остановил Надаля в третьем круге Masters в Италии

«Король грунта» на любимом покрытии уступил на втором турнире кряду

Фото: ATP

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал турнира серии Masters в Риме, Италия, уступив Денису Шаповалову (ATP, 16) 1:6, 7:5, 6:2.



За два с половиной часа испанец сделал 2 эйса, допустил 4 «двойных» и реализовал 4 из одиннадцати брейк-поинтов. Канадец 13 раз подал навылет, трижды ошибся при вводе мяча в игру и выиграл 5 геймов на подаче соперника. Это была седьмая встреча соперников на корте – Денис победил в третий раз и впервые на грунте.

В следующем матче Шаповалов скрестит ракетки с Каспером Руудом.

А для Надаля это второе поражение на любимом покрытии за неделю – ранее в Мадриде Рафу обыграл Карлос Алькарас, который и выиграл Masters в Испании.