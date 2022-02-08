Видеообзор матча Надаль – Шаповалов
Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме
Канадец потерпел фиаско в двух сетах
Денис Шаповалов / Фото - thestar.com12-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов, со счетом 4:6, 4:6 неожиданно проиграл чеху Иржи Лехечке в первом раунде турнира в Роттердаме.
За полтора часа матча Шаповалов оформил семь эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. В свою очередь, 137-й номер рейтинга АТР Лехечка дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал три брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
Во втором раунде турнира в Роттердаме Лехечка встретится с голландцем Ботиком Ван Де Зандшульпом или испанцем Бернабе Сапатой Мираллесом.
Ранее поляк Хуберт Хуркач обыграл Жо-Вильфрида Тсонгу в первом раунде турнира в Роттердаме (6:4, 7:6 (7).
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