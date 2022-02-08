Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОни там в АПЛ сошли с ума? Одноклубник Ярмоленко показал, как бьет свою кошку, и может угодить в тюрьму на пять лет
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
матч-центр

Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме

Канадец потерпел фиаско в двух сетах
Теннис ATP
19:00
Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме
Денис Шаповалов / Фото - thestar.com
12-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов, со счетом 4:6, 4:6 неожиданно проиграл чеху Иржи Лехечке в первом раунде турнира в Роттердаме.

За полтора часа матча Шаповалов оформил семь эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. В свою очередь, 137-й номер рейтинга АТР Лехечка дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал три брейка. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором раунде турнира в Роттердаме Лехечка встретится с голландцем Ботиком Ван Де Зандшульпом или испанцем Бернабе Сапатой Мираллесом.

Ранее поляк Хуберт Хуркач обыграл Жо-Вильфрида Тсонгу в первом раунде турнира в Роттердаме (6:4, 7:6 (7).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Денис Шаповалов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Видеообзор матча Надаль – Шаповалов
Видеообзор матча Надаль – Шаповалов
Теннис Grand Slam
25 января 13:12
Шаповалов: «Я оговорился, когда сказал, что судья продажный»
Шаповалов: «Я оговорился, когда сказал, что судья продажный»
Теннис Grand Slam
25 января 12:29
Надаль высказался о конфликте с Шаповаловым, который произошел прямо на корте
Надаль высказался о конфликте с Шаповаловым, который произошел прямо на корте
Теннис Grand Slam
25 января 12:02
Надаль: «Два месяца назад я не был уверен, продолжу ли карьеру, а сейчас я в полуфинале Australian Open»
Надаль: «Два месяца назад я не был уверен, продолжу ли карьеру, а сейчас я в полуфинале Australian Open»
Теннис Grand Slam
25 января 10:59
«Вы все коррумпированы». Шаповалов обвинил судью матча с Надалем
«Вы все коррумпированы». Шаповалов обвинил судью матча с Надалем
Теннис Grand Slam
25 января 10:16
Надаль в сумасшедшем матче обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал Australian Open
Надаль в сумасшедшем матче обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал Australian Open
Теннис Grand Slam
25 января 09:56

Новости: Теннис

Снигур уверенно пробилась во второй раунд турнира ITF в Гренобле
Снигур уверенно пробилась во второй раунд турнира ITF в Гренобле
WTA
20:23
Саккари: «Хочу стать лучшей версией самой себя»
Саккари: «Хочу стать лучшей версией самой себя»
WTA
19:50
Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме
Шаповалов сенсационно проиграл 137-й ракетке мира на старте турнира в Роттердаме
ATP
19:00
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
Россиянку Журавлеву подозревают в употреблении допинга
WTA
17:59
Глава WTA: «Недавнее интервью Пэн Шуай не снимает наших опасений»
Глава WTA: «Недавнее интервью Пэн Шуай не снимает наших опасений»
WTA
10:20
Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»
Киргиос: «В этом сезоне мы с Танаси сыграем на всех крупных турнирах, кроме Roland Garros и Wimbledon»
ATP
07 февраля 22:50
Хуркач разобрался с Тсонгой на старте турнира в Нидерландах
Хуркач разобрался с Тсонгой на старте турнира в Нидерландах
ATP
07 февраля 22:45
Фоньини: «Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Надаль»
Фоньини: «Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Надаль»
ATP
07 февраля 22:20
Сачко оступился в финале квалификации Challenger во Франции
Сачко оступился в финале квалификации Challenger во Франции
ATP
07 февраля 18:25
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
19
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Тенерифе» — «Ритас». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Тенерифе» — «Ритас». Видео трансляция
21:30
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
21:45
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
22:00
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
09 февраля 22:00
Кубок Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
10 февраля 19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 февраля 18:45
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
12 февраля 14:30
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
12 февраля 23:30
Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция
WEB
Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция
13 февраля 05:00
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
WEB
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
13 февраля 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
13 февраля 10:35
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
13 февраля 16:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
13 февраля 19:15
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
13 февраля 21:45