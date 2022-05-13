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Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»

Топовый канадец – о победе в третьем раунде на турнире в Риме
Теннис ATP
12:52
Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»
Денис Шаповалов / Фото - tennisworldusa.org
16-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов поделился эмоциями после победы над легендарным испанцем Рафаэлем Надалем (1:6, 7:5, 6:2) в третьем раунде турнира в Риме.

Цитирует Шаповалова пресс-служба ATP.

«Тяжело наблюдать за ним, когда он играет через боль. Никому такого не пожелаю, особенно такому легендарному игроку, как Рафа. Он многое дал теннису. В детстве я был его большим поклонником и смотрел все его матчи. Мне хотелось быть на него похожим. Надеюсь, с ним все будет в порядке, и он успеет подготовиться к Roland Garros».


Напомним, для Надаля это второе поражение на грунте за неделю – ранее в Мадриде Рафу обыграл соотечественник Карлос Алькарас, который и выиграл Masters в Испании.
Владимир Кириченко
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Теги

Денис Шаповалов Рафаэль Надаль Рома (Рим)

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