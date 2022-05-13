Надаль: «Я не травмирован, но стопа снова очень болит»
Шаповалов: «Тяжело наблюдать за Надалем, когда он играет через боль»
Топовый канадец – о победе в третьем раунде на турнире в Риме
Денис Шаповалов / Фото - tennisworldusa.org16-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов поделился эмоциями после победы над легендарным испанцем Рафаэлем Надалем (1:6, 7:5, 6:2) в третьем раунде турнира в Риме.
Цитирует Шаповалова пресс-служба ATP.
«Тяжело наблюдать за ним, когда он играет через боль. Никому такого не пожелаю, особенно такому легендарному игроку, как Рафа. Он многое дал теннису. В детстве я был его большим поклонником и смотрел все его матчи. Мне хотелось быть на него похожим. Надеюсь, с ним все будет в порядке, и он успеет подготовиться к Roland Garros».
Напомним, для Надаля это второе поражение на грунте за неделю – ранее в Мадриде Рафу обыграл соотечественник Карлос Алькарас, который и выиграл Masters в Испании.