Шаповалов выиграл у Опелки в третьем раунде Australian Open

Канадец продолжает уверенно идти по сетке турнира

Денис Шаповалов / Фото - ATP

14-я ракетка мира, канадский теннисист, в третьем раунде Australian Open переиграл американцао счетом 7:6(4), 4:6, 6:3, 6:4.За чуть более 3 часа матча Шаповалов оформил 10 эйсов и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 29-й номер рейтинга АТР 18 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, трижды допустив двойную ошибку.После этой победы канадца счет в личных встречах теннисистов стал равным – 1:1.В четвертом раунде Australian Open Шаповалов встретится либо с немцем, либо с молдаваниномРанее французский теннисиств третьем раунде Australian Open переиграл чилийца