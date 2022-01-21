Шаповалов вывел Канаду вперед в финале ATP Cup против Испании
Шаповалов выиграл у Опелки в третьем раунде Australian Open
Канадец продолжает уверенно идти по сетке турнира
10:22
Денис Шаповалов / Фото - ATP14-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов, в третьем раунде Australian Open переиграл американца Рейлли Опелку о счетом 7:6(4), 4:6, 6:3, 6:4.
За чуть более 3 часа матча Шаповалов оформил 10 эйсов и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 29-й номер рейтинга АТР 18 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, трижды допустив двойную ошибку.
После этой победы канадца счет в личных встречах теннисистов стал равным – 1:1.
В четвертом раунде Australian Open Шаповалов встретится либо с немцем Александром Зверевым, либо с молдаванином Раду Алботом.
Ранее французский теннисист Гаэль Монфис в третьем раунде Australian Open переиграл чилийца Кристиана Гарина (7:6(4), 6:1, 6:2).
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