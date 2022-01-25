Шаповалов: «Я оговорился, когда сказал, что судья продажный»
14-я ракетка мира Денис Шаповалов рассказал о причинах конфликта с судьей Карлосом Бернардесом, который случился во время матча против Рафаэля Надаля:
Я оговорился, когда сказал, что он продажный. Я был на эмоциях.
Но я считаю, что все равно прав. Нечестно, что Рафе столько всего позволяют. Я был готов играть, время течет, три секунды, две, одна, ноль. Я смотрю на судью и, конечно, что-нибудь скажу – я же уже полторы минуты жду. И он говорит, что не даст ему предупреждение, потому что я не готов играть. Это же бред.
После четвертого сета то же самое. Рафа уже взял два медицинских перерыва. После сета его осматривали – как мне сказал судья. А после этого осмотра он еще взял туалетный перерыв – хотя мне в прошлом году такое не разрешили. Где границы?
Я уважаю достижения Рафы, и он невероятный игрок. Но должны быть границы и правила. Это так раздражает – кажется, что ты борешься не только с соперником, но и с судьей. В результате после четвертого сета был большой перерыв, ход замедлился, играть стало намного сложнее.
Еще раз – я ничего не говорю против Рафы, он потрясающий игрок. Но очень сложно и очень неприятно со всем этим сталкиваться.
Конечно, к нему особое отношение. Во всех других моих матчах темп был намного быстрее, потому что судьи все время следили за секундомером. А тут первые два сета шли полтора часа, потому что он все затягивал. Ему дают столько времени.
О разговоре с Надалем во время матча
Подавал Рафа, и я ожидал, что судья будет смотреть на Рафу. Но судья уставился на меня. Я не понял, с чего это. И я в итоге посмотрел на него типа: «Чего ты смотришь?»
И это было вскоре после того, как я сказал то, что сказал. Так что думал, что у него какие-то претензии.
В итоге я все это объяснил Рафе. Что это не к нему претензия. А то он не понимал, что происходит.
Напомним, Надаль считает, что Шаповалов неправильно повел себя.
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