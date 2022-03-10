Шарапова: «Я никогда не считала себя только теннисисткой»
Шарапова: «Присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования в Детский фонд помощи»
Российская теннисистка призвала подписчиков сделать пожертвования украинским детям
Мария Шарапова / фото - Getty Images
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова высказалась о ситуации в Украине.
«С каждым проходящим днем я все больше и больше убита горем и глубоко опечалена фотографиями и историями семей и детей, пострадавших от обострившегося кризиса на Украине. Я делаю пожертвования на спасение в Детский фонд помощи в кризисных ситуациях – организации, неустанно работающей над обеспечением продовольствием, водой и медикаментами нуждающихся. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования. Я молюсь о МИРЕ и посылаю свою любовь и поддержку всем пострадавшим».
Серена Уильямс высказалась о ситуации в Украине.
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