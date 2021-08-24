Шесть украинцев выступят в квалификации US Open

Четыре украинки уже находятся в основной сетке последнего турнира Большого Шлема в сезоне

Илья Марченко / Фото: twitter.com/AbiertoLosCabos

С 24 по 27 августа пройдет квалификация к последнему турниру Большого Шлема сезона – US Open.



В основной сетке турнира уже точно выступят четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Еще 6 спортсменов из Украины имеют шанс выступить в основе, преодолев отбор. Сегодня, 24 августа, выступят четыре наших атлета: первая и вторая ракетка Украины среди мужчин – Илья Марченко сыграет с немцем Тобиасом Камке, а Сергей Стаховский – с американцем Зейном Хасом, а также теннисистки Леся Цуренко, которая скрестит ракетки с австралийкой Эллен Перес, и Катарина Завацкая, которой будет противостоять уроженка Польши Урсула Радванска.

Завтра, 25 августа, путь к основной сетке US Open начнут Катерина Козлова и Дарья Снигур – им предстоят матчи с испанкой Кристиной Буксой и грузинкой Мариам Болквадзе соответственно.

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