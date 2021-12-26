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Шварцман: «Джоковичем как будто управляют при помощи джойстика»

Аргентинец высказался в адрес именитого серба
Теннис ATP
19:00
Шварцман: «Джоковичем как будто управляют при помощи джойстика»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Тринадцатая ракетка мира Диего Шварцман в интервью Tennis Worldвысказался в адрес первого номера мирового рейтинга Новака Джоковича.

«Джоковичем как будто управляют при помощи джойстика. Очень сложно справиться с тем, что он делает, сменами направления. Наступает время, когда ты перестаешь успевать за ним. То, как он меняет направления при высочайшем уровне тенниса, сложно продумать. Мяч летит на скорости 100 километров в час. Может быть, его игра не так привлекательна, как игра Рафы или Федерера, но она сводит с ума».

Новак Джокович признан спортсменом года по версии информационных агентств.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович Диего Шварцман

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