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Шварцман: «На грунте противостоять Надалю практически невозможно»

Топовый аргентинец с уважением высказался о живой легенде тенниса
Теннис ATP
07 января 12:00
Шварцман: «На грунте противостоять Надалю практически невозможно»
Диего Шварцман / Фото - tennisworldusa.org
13-я ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился эмоциями от матчей с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем.

Цитирует Шварцмана Tennis World.

«Когда играешь с Рафой на грунте, практически невозможно выдержать тот сумасшедший темп, который он задает. Он слишком хорошо. Складывается ощущение, что ты проигрываешь еще до выхода на корт. В каждом розыгрыше Надаль выкладывается так, словно он последний. Это не может не вызывать уважения».


Ранее Шварцман рассказал о своем отношении к игрокам «Большой тройки».
Владимир Кириченко
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Теги

Диего Шварцман Рафаэль Надаль

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