Шварцман: «Джоковичем как будто управляют при помощи джойстика»
Шварцман: «На грунте противостоять Надалю практически невозможно»
Топовый аргентинец с уважением высказался о живой легенде тенниса
Диего Шварцман / Фото - tennisworldusa.org13-я ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился эмоциями от матчей с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем.
Цитирует Шварцмана Tennis World.
«Когда играешь с Рафой на грунте, практически невозможно выдержать тот сумасшедший темп, который он задает. Он слишком хорошо. Складывается ощущение, что ты проигрываешь еще до выхода на корт. В каждом розыгрыше Надаль выкладывается так, словно он последний. Это не может не вызывать уважения».
Ранее Шварцман рассказал о своем отношении к игрокам «Большой тройки».
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