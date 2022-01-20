Шварцман: «На грунте противостоять Надалю практически невозможно»
Шварцман неожиданно проиграл 175-й ракетке мира на Australian Open
Аргентинец не смог выйти в третий раунд турнира
07:39
Диего Шварцман / Фото - archysport.com13-я ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман сенсационно проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннелу со счетом 6:7(6), 4:6, 4:6 во втором раунде Australian Open.
За чуть более 3 часа матча матча Шварцман оформил пять эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. В свою очередь, 175-й номер рейтинга АТР О'Коннел семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
Следующим соперником О'Коннела на кортах Мельбурна станет американец Максим Кресси.
Накануне Гаэль Монфис в матче второго круга Australian Open в трех сетах одержал победу над Александром Бубликом (6:1, 6:0, 6:4).
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