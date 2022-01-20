Шварцман неожиданно проиграл 175-й ракетке мира на Australian Open

Аргентинец не смог выйти в третий раунд турнира

Диего Шварцман / Фото - archysport.com

13-я ракетка мира, аргентинский теннисистсенсационно проиграл австралийцусо счетом 6:7(6), 4:6, 4:6 во втором раунде Australian Open.За чуть более 3 часа матча матча Шварцман оформил пять эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. В свою очередь, 175-й номер рейтинга АТР О'Коннел семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.Следующим соперником О'Коннела на кортах Мельбурна станет американецНаканунев матче второго круга Australian Open в трех сетах одержал победу над