Шварцман переиграл экс-первую ракетку мира на турнире в Антверпене
Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
Аргентинский теннисист поражен невероятными результатами серба
Диего Шварцман / фото - Getty Images
13-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман в интервью порталу Tennis World высказался о своем отношении к лидеру рейтинга ATP Новаку Джоковичу.
«Его игра – это что-то невероятно. Складывается ощущение, что Джоковичем кто-то управляет при помощи джойстика. Мне трудно даже осознать, как он это всё так делает, как он меняет направление движения.
В некоторых матчах просто невозможно с ним играть. Новак бывает слишком хорош».
Напомним, Энди Маррей получил wild card на Australian Open.
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