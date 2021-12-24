Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шварцман выбрал своего любимого игрока «Большой тройки»

Аргентинец восхищается Федерером
Теннис ATP
19:54
Шварцман выбрал своего любимого игрока «Большой тройки»
Диего Шварцман / фото - Getty Images

13-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман рассказал о своем отношении к игрокам «Большой тройки» (Роджер Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу). Цитирует Шварцмана портал Tennis World.

«И Рафа, и Новак хороши, но я выбираю Федерера. Он просто идеален – внутри и снаружи. Приятный человек, который дарит другим радость и вызывает только симпатию».

Напомним, ранее Шварцман лестно высказался о Новаке Джоковиче.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Диего Шварцман Рафаэль Надаль Новак Джокович Роджер Федерер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
Теннис ATP
16:45

Новости: Теннис

Шварцман выбрал своего любимого игрока «Большой тройки»
Шварцман выбрал своего любимого игрока «Большой тройки»
ATP
19:54
Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»
Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»
ATP
17:41
Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
ATP
17:30
Киргиос – о wild card на Australian Open: «Мне будет очень приятно выступить дома»
Киргиос – о wild card на Australian Open: «Мне будет очень приятно выступить дома»
ATP
16:53
Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
ATP
16:45
Колумбийский теннисист временно отстранен из-за употребления кокаина
Колумбийский теннисист временно отстранен из-за употребления кокаина
ATP
10:00
«Очень хотелось медаль». Медведев назвал самое обидное поражение в сезоне
«Очень хотелось медаль». Медведев назвал самое обидное поражение в сезоне
ATP
08:56
Зверев выиграл больше всех тай-брейков в 2021 году
Зверев выиграл больше всех тай-брейков в 2021 году
ATP
23 декабря 22:20
Четыре украинки выступят в парном разряде Australian Open
Четыре украинки выступят в парном разряде Australian Open
Grand Slam
23 декабря 21:57
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
24
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости