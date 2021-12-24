Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
Шварцман выбрал своего любимого игрока «Большой тройки»
Аргентинец восхищается Федерером
Диего Шварцман / фото - Getty Images
13-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман рассказал о своем отношении к игрокам «Большой тройки» (Роджер Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу). Цитирует Шварцмана портал Tennis World.
«И Рафа, и Новак хороши, но я выбираю Федерера. Он просто идеален – внутри и снаружи. Приятный человек, который дарит другим радость и вызывает только симпатию».
Напомним, ранее Шварцман лестно высказался о Новаке Джоковиче.
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