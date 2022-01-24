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Швентек не без проблем вышла в четвертьфинал Australian Open

Полячка в трех сетах обыграла Кырстю
Теннис Grand Slam
12:46
Швентек не без проблем вышла в четвертьфинал Australian Open
Фото: j48tennis.net

Девятая ракетка мирового рейтинга Ига Швентек вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Сорану Кырстю (WTA, 38) 5:7, 6:3, 6:3.

За два с половиной часа на корте полька сделала 2 эйса, реализовала 6 из 14-и брейк-поинтов и допустил 5 «двойных». Румынка дважды подала навылет, выиграла 4 гейма на подаче соперницы и дважды ошиблась при вводе мяча в игру. Это была первая встреча теннисисток.

Швентек за путевку в полуфинал турнира сыграет с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) – Кайи Канепи (Эстония).

Напомним, что на Australian Open украинок больше нет.

Олег Шумейко-младший
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Ига Швентек Сорана Кырстя

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