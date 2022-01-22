Бадоса впервые проиграла на Итоговом турнире WTA, уступив Швентек
Швентек разгромила Касаткину в третьем раунде Australian Open
Титулованная полька не оставила сопернице ни единого шанса
12:23
Ига Швентек / Фото - WTAДевятая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек в третьем раунде Australian Open выиграла у россиянки Дарьи Касаткиной со счетом 6:3, 6:2.
Матч продлился 1 час 36 минут. За это время Швентек один раз ошиблась на подаче, четырежды подала навылет и конвертировала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 23-й номер рейтинга WTA Касаткина исполнила по три эйса и двойных ошибки, а также один брейк.
После этой победы Швентек счет в личных встречах теннисисток стал равным – 1:1.
В 1/8 финала Australian Open Швентек встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой или румынкой Сораной Кырстей.
Ранее украинская теннисистка Людмила Киченок и казахстанец Андрей Голубев с победы стартовали на смешанном парном турнире Australian Open.
Комментарии 0